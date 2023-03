Diogo Amaral revela qual foi o seu primeiro emprego

Diogo Amaral, Mafalda Marafusta e Manuel Pureza marcaram presença no programa “Café da Manhã”, na RFM.

Durante o programa foram várias as questões colocadas por Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura que levaram a algumas revelações dos atores e do realizador da série da RTP1 “Pôr do Sol”.

Durante a conversa, Diogo Amaral confessou assim que o seu primeiro trabalho foi como “paquete”.

“Numa empresa. Era aquele gajo que andava a entregar coisas. Que era para ganhar dinheiro para as férias”, contou.

A sua revelação deixou ainda os seus colegas e radialistas surpreendidos. Mais tarde, Diogo Amaral começou a carreira nos “Morangos com Açúcar”.