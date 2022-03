Diogo Amaral: “Sabes lá, da maneira que te amo”

Diogo Amaral está a viver ao máximo a segunda experiência como pai, deixando-se envolver por este amor que, como explicou o próprio, não tem dimensão.

O ator tem estado ocupado durante a maior parte do seu dia com as gravações da novela “Terra Brava”, da SIC, na qual dá vida a Marco Paulo Pinto. Por isso, quando tem algum tempo livre dedica-o aos dois filhos. Desta vez, a atenção foi para Oliver.

“Sabes lá, da maneira que te amo”, desabafou o intérprete do terceiro canal sobre um momento em que aparece com o mais pequeno ao colo e que partilhou no perfil de Instagram.

Oliver é fruto do seu namoro terminado com a colega de profissão da “rival” TVI Jessica Athayde. Por sua vez, Diogo Amaral também é pai de Mateus, de cinco anos, que nasceu durante a antiga relação com a atriz Vera Kolodzig.

Recentemente, o intérprete confessou, na referida rede social, que o filho mais velho estava a passar por uns dias complicados devido ao estado febril que apresentava.

