Diogo Amaral: “Se não deixam Oliver em paz, vamos ter problemas”

Diogo Amaral revelou publicamente que o filho mais novo, Oliver, tem vivido dias desafiantes devido ao desconforto provocado por questões de saúde.

O filho do ator, de cinco meses, está a passar por uma fase difícil mas comum. A propósito, o interprete de “Terra Brava” deixou uma “ameaça” no Instagram aos “dentes a nascer, cólicas, febres, vírus e cenas do género” que têm atormentado o bebé.