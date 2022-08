Diogo Amaral sobre concerto dos Jesus Quisto: “Que privilégio termos sido felizes juntos”

Diogo Amaral mostrou-se feliz e rendido ao concerto que os Jesus Quisto, banda criada na série “Pôr do Sol”, da RTP1, deu esta semana em Lisboa.

O ator confessou a sua alegria por ver tantas pessoas reunidas e a “cantar e vibrar” com a banda, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

“Confesso que quando me falaram dos ‘Jesus Quisto’ darem um concerto ri-me e disse ‘bora’ mas achei que estariam lá cinco pessoas…”, começou por escrever.

“Quando cheguei ao teatro e vi uma fila gigante a dar a volta ao quarteirão bateu-me que realmente as pessoas gostam do ‘Pôr do Sol’. Duas salas cheias, 900 pessoas a cantarem as letras e a vibrarem com este projeto, assim vale tudo a pena”.

“Que privilégio termos sido felizes juntos ontem (segunda-feira). Duvido que voltaremos a fazer uma coisa destas mas ainda bem. Foi histórico. Obrigada a todos que vieram”, rematou.

Recorde-se que a banda é composta pelos atores Cristóvão Campos, Madalena Almeida, André Pardal e, agora, Mafalda Marafusta. Diogo Amaral interpretou o vocalista da banda na primeira temporada da trama.