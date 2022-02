Ator Diogo Branco agradece mensagens de parabéns

Diogo Branco agradeceu, este sábado, todas as mensagens que recebeu no dia do seu 32.º aniversário depois de mais um ano “cheio de gigantes altos e baixos”.

O ator passou o dia em que fez anos fechado em casa de quarentena devido à Covid-19. No perfil de Instagram, o intérprete desabafou sobre a lição que a vida lhe deu nesta altura.

“Mais um ano que passou e que ano este… cheio de grandes altos e gigantes baixo. Este aniversário faltam-me pessoas que me vão fazer muita falta de aqui para a frente, mas a vida já me tinha dado essa lição. Ninguém é eterno e o importante é dar valor enquanto cá estamos”, explicou.

“E assim sinto que vivo hoje em dia. A dar valor a quem me faz bem, aos que me rodeiam e aos que me inspiram a ser melhor. A estar mais presente na vida e nos momentos. Nem todos os que me são muito queridos e próximos aparecem nas compilações que seguem a primeira foto, mas isso não significa que são menos importantes. E usando o belo do clichê… vocês sabem quem são”, prosseguiu.

O intérprete fez questão de agradecer aos seguidores que o têm apoiado. “Quero agradecer também a toda a malta que me segue aqui e me apoia com o seu incansável carinho e palavras de apoio. Acreditem que faz muita diferença. Acredito em acrescentar mais do que retirar e ultimamente não posso deixar de sentir que tenho muito à minha volta que me acrescenta e alimenta e estou cá para retribuir”, rematou.

