Diogo Clemente sobre ex-companheira, Carolina Deslandes: ” Orgulho em ti”

Diogo Clemente recorreu às redes sociais para elogiar a ex-companheira e mãe dos três filhos, Carolina Deslandes.

Depois de assistir um dos espetáculos da artista no Coliseu, o músico fez questão de demonstrar, no perfil da rede social Instagram, o orgulho que tem na cantora devido à educação que dá aos filhos, Santiago, Benjamin e Guilherme.

“Deve ser uma das mais incríveis experiências ver alguém que todos os dias acorda de manhã, vamos para a cama dela, faz-nos o pequeno-almoço, veste-nos, dá-nos banho e está connosco, é a nossa mãe, aparecer em cima de um palco e fazer aquilo com aquelas pessoas todas a chamar pelo nome dela”, começou por escrever Diogo Clemente sobre a sensação que os filhos devem sentir.

“Duas coisas a salientar. Uma: um diálogo com o Benjamim ainda com a cortina de cena fechada: – ‘Pai, estás pessoa todas vieram ver o José Cid? – ‘Não filho, este é o concerto da mãe’. – ‘Vieram todas por causa da mãe?’ – ‘Sim, filho, todas para ver a mãe’. – ‘Uauu”, relatou.

“Outra foi o Santiago, com a cara com que está nesta foto e durante o ‘Nuvem’, pareceu-me estar com os olhos mais aguados, pensei ser das luzes, mas começou a fazer beicinho depois e a caírem-lhe lágrimas. Esta é a cara dos meus filhos a verem a mãe em formato super guerreiro. Orgulho em ti todos os dias Carolina Deslandes”, rematou.