Diogo Clemente partilha fotografia com Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo completou 39 anos e, nas redes sociais, as homenagens multiplicaram-se. Diogo Clemente não ficou de fora e partilhou uma fotografia antiga ao lado do craque português.

“Ontem foi o aniversário do português com mais notoriedade de sempre, do homem com as melhores marcas no desporto rei, que pôs Portugal inequivocamente nos mapas de toda a gente e que nasceu nessa grande colheita que é 1985! 39? E a faturar? Siiiii”, escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que Georgina Rodríguez não partilhou nenhuma imagem com o companheiro, mas a mãe e as irmãs enalteceram o atleta: “Comemorar o teu aniversário é uma benção, é uma alegria… Agradecer a Deus pela tua vida e pela tua saúde é um prazer. (…) Parabéns irmão! Mais saúde, mais sabedoria, mais anos e mais conquistas é o que te desejo”, referiu Katia Aveiro.