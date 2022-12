Diogo Coelho foi o expulso de “Big Brother” (TVI)

Diogo Coelho foi o último concorrente a ser eliminado do “reality show” “Big Brother”, na TVI, este domingo, 25 de dezembro.

O ex-concorrente foi eliminado com 44% dos votos dos portugueses enquanto o seu oponente, Miro Vemba, se manteve no jogo com 56%, já que os votos eram para ficar e não para sair como habitualmente.

Desta forma ficaram também conhecidos os finalistas desta edição, Bárbara Parada, Rúben Boa Nova e Miro Vemba.

De recordar ainda que o último programa vai para o ar no próximo domingo, 31 de dezembro.