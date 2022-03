Diogo Faro critica TVI e Cristina Ferreira: “Crescimento do fascismo”

Diogo Faro criticou a TVI e a diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, por ter colocado Nuno Graciano na nova edição do “Big Brother Famosos”.

O humorista não poupou nas críticas à estação de Queluz de Baixo depois da entrada do antigo apresentador, ligado atualmente ao partido Chega.

“A TVI ama normalizar o Ventura querido com a coelha, o Mário Machado bem comportado, a Maria Vieira divertida, e ter lá a Suzana Garcia e o Quintino Aires a dizer coisas racistas como se fossem normais. Só faltava mesmo meter o facho do Graciano no ‘BB famosos’. Ok, Chega TV”, escreveu, no Twitter.

“A normalização do discurso de ódio e o crescimento do fascismo têm sempre ajuda deste tipo de empresas de comunicação social. Teremos sempre muito a agradecer à TVI e à Tininha, quando as coisas ficarem ainda mais feias”, comentou, no perfil de Instagram.

“Num mês ganha-se dinheiro com a violência doméstica, no outro com o fascismo. É a beleza do capitalismo”, rematou.

A nova edição do formato da TVI estreou-se, este domingo, 27 de fevereiro, com a condução de Cristina Ferreira.

Além de Nuno Graciano, também fazem parte do programa Marco Costa, Tanya, Bruna Gomes, Miguel Azevedo, Pedro Pico, Vanessa Silva, Mafalda Matos, Maria, Daniel Kenedy, Sara Aleixo, Fernando Semedo e Bernardo Sousa.