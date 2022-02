Diogo Faro criticado e acusado de hipocrisia por ter participado numa festa

Diogo Faro está a ser criticado e acusado de hipocrisia ao ter participado numa festa na passagem de ano.

O humorista partilhou uma crónica intitulada “Roubar vacinas e dançar em festas”, que foi publicada, no site da Sapo no passado sábado, 30 de janeiro, na qual criticou quem não cumpre o confinamento e até “egoisticamente” participaram ou participam em festas, quando o próprio esteve numa na passagem de ano.

Depois de a crónica ter sido publicada, circulou no Twitter uma fotografia de grupo, na qual Diogo Faro surge com mais de dez pessoas a celebrar a passagem de ano, gerando revolta perante a atitude do humorista.

“Cala-te hipócrita”, referiu um internauta “Que hipocrisia é esta Sapo? Vocês deviam ter vergonha de ter uma personagem destas a escrever artigos para vocês”, acrescentou outro.