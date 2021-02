Diogo Infante agradece pelas mensagens de apoio

Diogo Infante agradeceu publicamente pelas mensagens de apoio que recebeu depois de a sua cadela Nina ter sido operada de urgência.

O ator fez questão de deixar no perfil de Instagram um testemunho em que atualiza os seguidores sobre o estado da melhor amiga de quatro patas e agradece pela preocupação demonstrada.

“A Nina quer que saibam que está muito melhor, recuperou o apetite e agradece todas as mensagens de apoio”, pode ler-se na legenda de um vídeo publicado pelo intérprete, de 52 anos.

https://www.instagram.com/p/B_mmR7VHX-D/

De salientar que a sua cadela Nina foi sujeita a uma operação médica para ser removido um caroço que tinha engolido, tal como revelou, na altura, na referida rede social.

“A minha Nina com body muito fashion! Na realidade é uma proteção para impedir que possa tirar os pontos, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência, para retirar um caroço de pêssego do intestino! É que a minha Nina tem boa boca, come tudo o que apanha!” explicou.

