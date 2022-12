Diogo Infante contra acesso gratuito a espaços culturais

O ator Diogo Infante mostrou as suas reservas relativamente ao passe cultural, em Lisboa, e ao acesso gratuito a espaços culturais. Colegas aplaudem.

Lisboa vai ter um passe cultural para jovens e maiores de 65 anos residentes na cidade. Uma medida que deixa reservas ao ator Diogo Infante.

“Pessoalmente, não acredito que seja com acesso gratuito que se levam mais pessoas, no caso jovens até aos 23 anos, a consumir Cultura”, começou por defender nas redes sociais.

“Infelizmente, na generalidade dos casos, quando o acesso a eventos culturais é grátis, há um desinvestimento emocional por parte do público, que se manifesta num menor respeito pelos artistas e numa proporcional desvalorização dos objetos artísticos em apreço”.

“É com uma educação de base, escolar e familiar, em que se valorizem as disciplinas criativas e artísticas, que se cria a necessidade, o gosto pela arte e se cria uma verdadeira cultura de consumo cultural”, concluiu Diogo Infante, que teve o apoio da atriz Inês Herédia e de Manuela Couto: “Totalmente de acordo! Concordo que haja preços mais baixos para jovens, mas acho, absolutamente, que o acesso deva ser pago, para que o consumo da cultura, da arte, faça parte do orçamento disponível. No fundo, passa a ser mais importante ter um par de ténis a assistir a um concerto ou visitar um museu …. Que ideia mais absurda!”, defendeu a intérprete.