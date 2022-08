Diogo Infante elogia Catarina Furtado: “É uma verdadeira força da natureza”

Diogo Infante elogiou, esta quinta-feira, a amiga e apresentadora Catarina Furtado que completa 50 anos. “É uma verdadeira força da natureza”, afirmou.

O ator, de 55 anos, fez questão de deixar, no perfil de Instagram, uma mensagem de parabéns à apresentadora, repleta de elogios. “A Catarina Furtado faz 50 anos, imagine-se!” começou por escrever.

“A Catarina é uma verdadeira força da natureza, uma empreendedora incansável e perfeccionista. Além da sua carreira como atriz e apresentadora, é embaixadora da boa vontade do Fundo das Nações Unida para a População, desde 1999 e criou ainda a associação sem fins lucrativos Corações com Coroa, com o objetivo de ‘apoiar, informar e capacitar’ raparigas e mulheres”, destacou.

Amigos há mais de 30 anos, o intérprete lembrou o momento em que se conheceram no Conservatório Nacional. “É um ser humano extraordinário de quem sou amigo há mais de 30 anos. Cruzámo-nos, pela primeira vez, nos corredores do Conservatório Nacional, eu aluno de teatro e ela de dança”, recordou.

“Acabaríamos por trabalhar, pela primeira vez, na curta-metragem ‘Amor e Alquimia’, de Fernando Fragata, nascendo aí uma amizade e cumplicidade que dura até hoje”, prosseguiu.

“Tratamo-nos por manos, porque decidimos que somos o irmão e a irmã que não tivemos. Tenho tanto orgulho em ti. Hoje o dia é teu meu amor, venham mais 50!” concluiu Diogo Infante.