Diogo Infante fala sobre o filho: “Salvou-me”

Diogo Infante revelou em entrevista que após a morte da sua mãe, Maria Infante de Lacerda, quem o “salvou” foi o seu filho, Felipe.

O ator foi o convidado do podcast “40 minutos”, na rádio Observador, e recordou como lidou com o luto depois da morte da progenitora.

“Eu não quero perder muito tempo com a dor, com aquilo que é negativo porque me deixa numa zona que eu não gosto”, começou por dizer.

“O melhor que me podia ter acontecido foi o meu filho ter chegado meses depois da minha mãe ter partido. Eu quando ainda estava a perceber como é que ia lidar com esse luto, de repente algo mais importante se levantou, que foi educar uma criança”, referiu.

“O meu dia passou a ser pensado em função dessa criança que vem frágil, carente. Imagine-se um ser de seis ou sete anos que vai para um admirável mundo novo de pessoas que não conhece. (…) Ele salvou-me. Se calhar, eu protelei o meu luto. Mas acho que o transformei”, disse ainda.

“Dei comigo a dizer coisas ao meu filho e ela [a minha mãe] falava através de mim. Pensava ‘bolas, isto era o que ela me dizia’”, contou.

Recorde-se que Felipe tem 19 anos e Diogo Infante educa o jovem juntamente com o companheiro, Rui Calapez.