Diogo Infante fala sobre relação com Rui Calapez e revela segredo para sucesso de 30 anos

Diogo Infante marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI e revelou o segredo para uma relação de 30 anos com Rui Calapez.

O ator, de 55 anos, esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz e abriu o livro da sua vida. Durante a entrevista explicou ainda como é que a sua relação se mantém sólida após 30 anos.

“Fizemos agora 30 e qualquer coisa anos. Consegue-se com muito amor, com muito respeito, amizade e com dedicação. É um processo, todos nós passamos por fases, todos nós sabemos que não é fácil, mas eu acho que temos que dar valor àquilo que temos ao lado e quando se constrói uma vida a dois ou a três há que premiar isso, encontrando forças para ultrapassar aqueles momentos que são mais complicados e que todos temos e, portanto, sinto-me muito abençoado”, afirmou.

“Eu acho que o ‘apaixonado’ é um mito, o ‘apaixonado’ é aquela coisa que dura três meses, mas depois o amor é o que dura, o amor é o que fica, o amor é o rochedo, é a solidez, é algo que é bastante mais consistente. Eu olho para ele e sorrio”, disse ainda.