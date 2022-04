Diogo Jota vai ser pai e já sabe o sexo do bebé

Diogo Jota prepara-se para ser pai pela primeira vez. A companheira do futebolista, Rute Cardoso, está grávida de um menino.

A mais-que-tudo do avançado que representa o Wolverhampton (Inglaterra) fez um rastreio pré-natal não invasivo que revelou a gravidez do primeiro filho em comum do casal.

“Estávamos juntos quando a Rute recebeu o resultado do teste, por isso descobrimos a notícia juntos e foi uma surpresa muito boa. […] Vamos ter um menino, como tanto queríamos e com saúde acima de tudo. Por acaso, sempre quisemos ter um menino primeiro”, afirmou o jogador, que marcou o seu primeiro golo ao serviço da Seleção Nacional frente à Croácia.

O internacional português assumiu que quer ter mais filhos. “É um objetivo de vida para mim criar a minha própria família! Esta será a minha primeira experiência e tanto eu como a Rute estamos desejosos de começar esta nova fase da nossa vida”, acrescentou.

Recorde-se que o casal está numa relação amorosa há mais de oito anos.