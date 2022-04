Diogo Martins recorda: “Amo-te para sempre, mami!”

View this post on Instagram

Hoje trocava tudo para voltar.. Aqui, a este dia que nenhuma recordação me trás, mas que não me apaga da memória o conforto que sentia todo o tempo em ter te comigo. Ainda hoje sinto isso.. os teus braços a proteger me como se vê na foto e os teus beijos a inundarem-me de amor que nunca conheci igual. Era mesmo tão bom e eu nem sabia a falta que me ia fazer. A merda é que já não te tenho mais e hoje era só isso que pedia.. Que estivesses ao meu lado a desempenhar essa função que tão bem fizeste para que tudo voltasse a ganhar sentido outra vez. Parecia chateado na foto não é? Exatamente como estou agora por saber que a sorte que tinha acabou.. Destrói-me ter tanto para te dizer e mostrar e tu já não estás.. Foi rápido.. Mas também fui um sortudo do caraças por não te ter escolhido e teres sido tu a minha mãe ! Sempre que este dia voltar a chegar, o único presente que quero receber é ter-te de volta ❤️ Amo-te para sempre mami ✨