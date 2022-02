Diogo Morgado e Inês Castel-Branco cantam juntos música romântica

Diogo Morgado e Inês Castel-Branco cantaram uma música romântica, protagonizando um momento hilariante nas redes sociais.

Os atores arrancaram gargalhadas aos internautas depois de terem partilhado no Instagram um vídeo na qual surgiram a interpretar o tema “It Must Have Been Love”, de Roxette, que fez parte da banda sonora dos filmes “Pretty Woman” e “Um Sonho de Mulher”.

“O que dizer? Eu e a minha querida Inês Castel-Branco somos cúmplices num crime musical”, pode ler-se na publicação no Instagram do ator, captada durante a pausa das gravações de “Para Sempre”, da TVI.

Na caixa de comentários da publicação, diversas caras conhecidas como Daniela Ruah ou Joana Teles riram com o episódio protagonizado pela dupla de atores.