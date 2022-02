Diogo Morgado mostra-se “grato”por chegar aos 40 anos

Diogo Morgado celebra, este domingo, 17 de janeiro, o 40.º aniversário. Para assinalar a data publicamente, o ator fez um balanço, mostrando-se grato.

É dia de festa em casa do intérprete, que integra o elenco da nova novela da TVI, porque completa 40 anos. Por norma, o profissional da estação privada não assinala o aniversário, no entanto, este ano, abriu uma exceção.

“É hoje. Nunca liguei muito ao dia de aniversário mas… ao longo do tempo acabamos sempre por pensar em eventos que acontecerão no futuro e que nessa altura serão celebrados de forma diferente e de uma forma especial. Hoje é esse dia, e é especial sim, mas muito diferente do que alguma vez imaginei”, confessou.

“Há muitos anos que tenho o privilégio de passar o meu aniversário a fazer o que mais amo… a contar histórias. Hoje testemunho a história de tudo o que estamos a viver e não querendo voltar a projetar um futuro que pode não acontecer, hoje só quero mesmo uma coisa… Estar grato”, acrescentou.

Várias figuras conhecidas do público fizeram questão de dar os parabéns ao ator.

“Muitos parabéns”, escreveu a atriz e apresentadora Adriana Garcia. “Parabéns, meu bom amigo! Um dia muito feliz”, comentou o humorista Marco Horácio. Já o comediante César Mourão atirou: “Parabéns, Dioguini”.

De acordo com a revista “TV 7 Dias”, Diogo Morgado prepara-se para ser o protagonista da nova aposta de ficção da TVI, que está a ser gravada no Gerês. Neste projeto, o ator faz par romântico com Inês Castel-Branco.