Diogo Piçarra celebra aniversário da namorada com dedicatória

Diogo Piçarra assinalou publicamente mais um aniversário da namorada, Melanie Jordão, com uma dedicatória especial nas redes sociais.

A maquilhadora profissional completa esta terça-feira 34 anos e, para celebrar a data, o artista partilhou uma fotografia na conta de Instagram juntamente com uma mensagem especial.

“21 de abril é o dia dela. Este ano em quarentena com bolo improvisado, mas a festa continua a ser a mesma há 34 anos. Amo-te, meu amor”, escreveu Diogo Piçarra na legenda de uma fotografia em que mostra Mel Jordão a soprar as velas com a filha ao colo.

https://www.instagram.com/p/B_OMADyFfTT/

De recordar que o casal tem uma filha em comum, Penélope, que nasceu no passado mês de março.

