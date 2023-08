Diogo Piçarra e Mel Jordão compram casa de férias no Algarve

Diogo Piçarra e Mel Jordão compraram uma casa de férias no Algarve. A maquilhadora partilhou uma imagem nas redes sociais, como forma de assinalar a conquista.

“Hoje compramos o nosso cantinho de férias em Vilamoura”, escreveu Mel Jordão nas redes sociais, numa fotografia na qual surgia ao lado do companheiro, Diogo Piçarra, e da filha, Penélope, de três anos.

“Iremos pô-lo ainda mais bonito e charmoso para que outras famílias também o possam alugar e serem igualmente felizes nele”, acrescentou a também influenciadora.

Diogo Piçarra e Mel Jordão já são marido e mulher. O casal trocou alianças na terça-feira, 1 de agosto, e partilhou algumas imagens. Após a cerimónia no civil, rumaram até à zona do Carvoeiro, Algarve, onde se depararam com uma surpresa dos padrinhos.

Recorde-se que a boda acontece só no dia 3 de setembro. Nas redes sociais, o casal chegou a partilhar alguns pormenores do grande dia, nomeadamente os convites de casamento.