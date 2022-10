Diogo Piçarra e Mel Jordão voltaram a “derreter” o coração dos seus seguidores ao partilharem um novo retrato de família.

Foi através do perfil de Instagram da maquilhadora que uma fotografia do casal com a filha, Penélope, foi partilhada e somou vários elogios.

“Amo a minha família”, escreveu a companheira do cantor.

Na caixa de comentários foram vários os elogios tecidos pelos internautas. “Seus lindos”, escreveu Inês Folque.