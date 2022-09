Diogo Piçarra e Mel Jordão já revelaram a data de casamento

Foi através das redes sociais que Diogo Piçarra e Mel Jordão revelaram este sábado, 3 de setembro, a data do seu casamento.

A maquilhadora publicou um vídeo com o cantor e na legenda partilhou com os fãs do casal qual o dia em que vai subir ao altar.

“De hoje a um ano caso com o amor da minha vida. 3/9/2023 tinha que ser num dia 3, e a um domingo, que é para nós o dia da família. Vamos dizer sim”, escrever Mel Jordão.

Recorde-se que o casal namora há oito anos e já tem uma filha em comum, Penélope.

Diogo Piçarra pediu Mel Jordão em casamento durante uma viagem a Paris, França.