Diogo Piçarra e Mel Jordão já têm os fatos do casamento

Faltam apenas duas semanas para o casamento de Diogo Piçarra e Mel Jordão. Nas redes sociais, Mel confessou que “ainda está tudo sereno”.

Está quase: Diogo Piçarra e Mel Jordão trocam alianças no dia 3 de setembro, mas, para já, “ainda está tudo sereno”. O casal anda a tratar dos últimos detalhes e esta quinta-feira, 17 de agosto, esteve pelo Porto, uma vez que o vestido da noiva e o fato do noivo estão a ser desenhados por designers portuenses.

Nas redes sociais, Mel partilhou algumas fotografias ao lado do futuro marido e atualizou os seguidores acerca dos nervos pré-casamento. “Hoje viemos buscar os nossos fatos para o casamento. Faltam duas semanas, e têm-me perguntado se já estou a ficar nervosa, mas ainda está tudo sereno aqui dentro”, contou.

“Sei que no dia não vou caber em mim com tanta emoção, afinal de contas irei casar com o meu melhor amigo”, acrescentou.

Na caixa de comentários, os fãs não resistiram e deixaram vastos elogios. “Falta pouco para o melhor acontecimento do ano. Lindos”, “Transbordam amor. Muito feliz por vocês”, “Os melhores e mais lindos do mundo” e “Que continuem sempre a ser melhores amigos” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, após as despedidas de solteiros, o casal já “deu o nó” pelo civil. Mais uma vez, utilizaram as redes sociais para compartilhar a novidade.