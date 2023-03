Diogo Piçarra e Mel Jordão fizeram as malas e rumaram até à capital francesa, Paris. Com eles levaram a sua filha, Penélope.

O casal tem vindo a partilhar vários momentos da sua viagem com os seguidores e destacou o passeio até à Disneyland Paris.

Através do InstaStories, ferramenta do Instagram, o cantor partilhou vários vídeos da menina encantada com o mundo da Disney.

Também Mel Jordão tem vindo a publicar vários registos fotográficos e em vídeo da menina a divertir-se na Disney.