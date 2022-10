Diogo Piçarra: “Foi mais do que um concerto, foi aquele sonho bom do qual não queremos acordar”

Diogo Piçarra recorreu às redes sociais para agradecer aos fãs e celebrar um marco especial na sua carreira, o concerto na Altice Arena.

“Se eu pudesse resumir a noite de ontem numa palavra seria: Abraço”, começou por referir.

“Sinto que passei a noite a ser abraçado, com a sensação de estar a levitar no colo de toda a gente. Foi mais do que um concerto, foi aquele sonho bom do qual não queremos acordar. E acho que ainda não acordei. Obrigado não chega”, continuou.

“Levei em pensamento todas as pessoas que fizeram parte da minha vida até hoje, e, de uma forma, também espero que sintam que subiram ao palco comigo, porque o caminho nunca foi feito, nem será feito sozinho. Não cabe tudo numa foto, mas cabe tudo no coração”, rematou.

Recorde-se que Diogo Piçarra deu um concerto na Altice Arena, Lisboa, no passado sábado, 1 de outubro.