Diogo Piçarra lembra passagem pelo “Ídolos” (SIC) há dez anos

Diogo Piçarra sentiu-se nostálgico com a nova edição do “Ídolos” e foi ao baú das memórias para recordar a sua passagem pelo programa da SIC, em 2012. Edição da qual saiu vencedor.

O cantor recorreu ao perfil de Instagram para partilhar algumas imagens da sua participação no concurso a poucos dias de estrear uma nova edição. “Dez anos! Como assim? Quem se lembra?” começou por escrever o artista.

“Este sábado regressa mais uma edição do ‘Ídolos Portugal’ e é impossível não relembrar tudo o que vivi e o porquê de estar a fazer o que faço hoje em dia”, disse ainda na legenda de uma fotografia da gala final do concurso.

O intérprete agradeceu a “toda a produção” e à equipa técnica que o acompanha desde então. “Obrigado a toda a produção e a quem me acompanha desde então. Boa sorte a todos os que vão participar e divirtam-se, por favor”, rematou.

Diogo Piçarra recebeu vários elogios, nomeadamente de Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Recorde-se que a nova edição de “Ídolos”, que começa este sábado, 9 de abril, conta com Sara Matos no papel de apresentadora. Já no lugar dos jurados estará Joana Marques, Ana Bacalhau, Tatanka e Martim Sousa Tavares.