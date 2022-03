Diogo Piçarra chora a morte da “terceira avó”: “Vai deixar imensas saudades”

Diogo Piçarra está de luto depois da morte da “terceira avó”, a dona Olga. O artista despediu-se, esta quarta-feira, 1 de dezembro, da familiar “emprestada” nas redes sociais.

O intérprete, de 31 anos, vive dias difíceis após a morte da dona Olga. Através do perfil de Instagram, Diogo Piçarra lamentou a perda, garantindo que ficam as saudades e as memórias.

“O céu ganhou mais uma estrelinha. A nossa avó emprestada de Lisboa, a querida D. Olga. Descanse em paz, obrigado por tudo”, contou, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

“O céu ficou mais preenchido e bonito. A dona Olga, a nossa querida Olga (sim, porque era um ser ímpar e que estava no coração de todos os que a conheciam) deixou-nos esta tarde. Vai deixar imensas saudades, especialmente a mim, que a via como uma terceira avó, de sangue”, prosseguiu.

Apesar de não gostar de expor quando alguém parte da sua vida, o artista achou importante partilhar este momento com os admiradores. “Não gosto de expor quando alguém parte na minha vida, mas como muitos de vós a conheceram através das minhas histórias, e perguntam-me por ela, achei importante dar-vos esta indesejada notícia”, explicou.

“Felizmente, conheci o raro e bondoso coração que tinha, o melhor lado deste ser. Levarei comigo e recordarei todas as maravilhosas memórias que vivemos em conjunto”, rematou Diogo Piçarra.