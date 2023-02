Diogo Piçarra partilha vídeo da filha em palco: “Em breve numa sala perto de si”

Diogo Piçarra partilhou um vídeo em que surge com a filha, Penélope, em cima do palco, com a companheira, Melanie Jordão.

O cantor esteve a fazer os testes de som, antes de subir ao palco para um concerto. O momento ficou marcado pela presença da companheira e da filha, Penélope, que se mostrou divertida.

“Os Jordão Piçarra, um espetáculo de variedades, em breve numa sala perto de si”, escreveu, em jeito de brincadeira, o artista.

Os internautas entraram na brincadeira de Diogo Piçarra e questionaram sobre a disponibilidade dos bilhetes. “Quero já comprar bilhetes”, “Os bilhetes saem quando?” e “Eu compro bilhete para ouvir o trio” servem a título de exemplo.