Diogo Valsassina assistiu a concerto dos Blink 182. José Mata acompanhou-o

A banda norte-americana de rock Blink 182 atuou na noite de segunda-feira em Lisboa. Diogo Valsassina e José Mata mostraram-se juntos no concerto.

Na noite desta segunda-feira, dia 2 de outubro, a banda norte-americana Blink 182, da qual Travis Barker, marido de Kourtney Kardashian, é integrante, atuou em Lisboa, no

Altice Arena.

Quem esteve no público, a assistir ao concerto, foi Diogo Valsassina, com um grupo de amigos, do qual José Mata fez parte. Nas redes sociais, partilhou registos da noite de música.

“Ontem foi uma noite espetacular. A nostalgia é tramada, mas ao mesmo tempo é tão boa. E os Blink 182 são peritos a deixarem nos nostálgicos e felizes. E ontem fomos muito felizes”, lê-se na legenda. “Foi épico”, reagiu José Mata.

De relembrar que, recentemente, Diogo Valsassina, acompanhado de Ana Guiomar, desfrutou de uns dias de férias na Ilha de Paros, na Grécia.