Diogo Valsassina brinda fãs com versão especial de “Circle of Life”

Diogo Valsassina brindou, esta segunda-feira, os seguidores com uma versão especial do tema “Circle of Life”, originalmente interpretado pelo cantor Elton John.

O namorado da atriz Ana Guiomar tem aproveitado a quarentena, devido à Covid-19 e ao Estado de Emergência que se vive em Portugal, para trabalhar num dos seus passatempos favoritos: a música.

O intérprete fez um “cover” da canção do mediático artista que esteve presente na banda sonora do filme de animação “Rei Leão” e partilhou o resultado final no seu perfil de Instagram.

“Esta música sempre me deixou feliz, triste, melancólico e cheio de sentimentos e sensações. E como andamos todos nesta altura cheios de sentimentos e sensações decidi gravar. Pronto. Lembra-te quem és Simba e coiso e tal e oiçam”, apelou.

