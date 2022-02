Diogo Valsassina recorda Francisco Adam com fotografias antigas

Diogo Valsassina recordou Francisco Adam com fotografias antigas no dia em que completa 14 anos desde a morte do ator.

O ator partilhou registos da época em que contracenaram na terceira temporada da série “Morangos com Açúcar”, transmitido pela TVI, em que aparece com o amigo, que interpretou a mediática personagem Dino.

“14”, escreveu o namorado de Ana Guiomar na legenda da publicação.

Francisco Adam tinha 22 anos quando, em abril de 2006, morreu na sequência de um acidente de viação. O resultado dos exames toxicológicos feitos revelaram que o jovem tinha no sangue: cocaína, anfetaminas, cafeína e álcool.