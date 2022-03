Diogo Valsassina revela foto antiga e destaca visual

O ator foi ao baú das recordações e surpreendeu os seguidores nas redes sociais com uma fotografia de quando era adolescente, destacando o visual.

Diogo Valsassina publicou esta quarta-feira no Instagram um “tesourinho”, na qual surge com um corte de cabelo pelos ombros e bem diferente do que aquele com que o público se acostumou a vê-lo.

“Não sei o que se passava com o meu cabelo nesta altura”, pode ler-se na publicação, em que está ao lado do pai, que morreu inesperadamente há um ano.

Recorde-se que o ator estreou-se no ecrã em 2003 com a série “Morangos com Açúcar”, na TVI, onde interpretou “Tojó”.

Diogo Valsassina anunciou recentemente o noivado com a também atriz Ana Guiomar.