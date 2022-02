Diogo Valsassina revoltado com serviço dos Correios: “São uma vergonha”

Diogo Valsassina mostrou-se revoltado com o serviço dos Correios depois de uma encomenda ainda não ter chegado ao destino há mais de um mês.

O ator, que apresenta o programa “Advance Show”, da SIC Radical, criticou os Correios porque, após mais de um mês e meio de ter chegado um pedido a Portugal, “ninguém sabe dizer onde está a encomenda”.

“Chegou a Portugal no dia 15 do mês passado”, começou por explicar o intérprete, que saltou para as luzes da ribalta depois de ter participado na série “Morangos com Açúcar”, da TVI.

“Até agora, nem uma carta para levantar a encomenda ou para proceder ao processo de alfândega. E ninguém me sabe dizer onde está a encomenda. CTT, vocês são uma vergonha que nem há palavras. Surreal. Tenham vergonha na cara”, explicou o companheiro de Ana Guiomar.