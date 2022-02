Diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, lamenta morte de Maria João Abreu

Daniela Oliveira, diretor de Programas da SIC, lamentou, esta quinta-feira, 13 de maio, a morte da atriz Maria João Abreu.

Depois de ter sido confirmada pelo Jornal de Notícias, junto de uma fonte próxima da atriz, a morte de Maria João Abreu, eis que surgem as primeira palavras públicas de Daniel Oliveira sobre a intérprete que perdeu a vida.

“Deixa-nos um legado de talento, de boa energia. Era alguém com quem era muito fácil trabalhar que tocou as pessoas que conheceu”, começou por dizer o diretor Daniel Oliveira em direto no “Primeiro Jornal”.

“É alguém que deixa uma saudade imensa. […] Deixa-nos uma saudade imensa. Aproveito para para mandar um abraço à família. […] Porque a Maria João é nossa, da nossa família da SIC. […] Não será esquecida”, acrescentou.

“Era uma atriz completa. Nós vamos continuar a vê-la na SIC durante algum tempo. Ela tinha muitas cenas da novela ‘A Serra’ gravadas”, disse Daniel Oliveira, referindo de seduida que Maria João Abreu gravou vários episódios da novela.

Sobre o que este momento, o também apresentador afirmou que também é altura de recordar o que Maria João Abreu “representa” para a SIC. ” E celebrar o talento dela que nunca será esquecido”, rematou.