Diretor de Programas da TVI partilha foto inédita da mãe

O que tem sido mais duro neste tempo ?! Não poder visitar a minha mãe, quanto mais dar-lhe mimos. Passaram os nossos aniversários, meu e da minha irmã, e passará o dela lá para o fim de um mês – Maio- que costuma ser luminoso, mas que este ano está mais um pouco mais triste. E, ainda assim, não nos lamentemos. A chegar aos 90, a minha mãe está com saúde, bem disposta e com o coração grande com que fez sempre a sua vida. Até já ❤️