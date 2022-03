Diva no teatro? Joaquim Monquiche explica que é “responsável”

Joaquim Monchique explicou, esta quinta-feira, 9 de dezembro, que não tem comportamentos de diva no teatro, apenas é “responsável” para com a profissão.

O ator, de 53 anos, esteve no programa “5 Para a Meia-Noite” e aceitou participar na rubrica “Pressão no Ar”. Durante as perguntas, o artista respondeu à questão se alguma vez foi “diva” com as pessoas no trabalho.

“As pessoas às vezes levam o profissionalismo como a hora a que o espetáculo tem de começar, como atitudes de diva, e não são”, afirmou. “Chama-se responsabilidade”, garantiu.

Entre as várias questões, o artista adiantou que Herman José não tem defeitos: “Ele não tem defeitos. O talento dele é tão redondo. É dos poucos artistas que sabe cantar, dançar, escrever um texto, sabe dirigir”.

Em outubro, o intérprete admitiu que não tem medo de ficar sozinho. “Não tenho família. Nunca quis ter filhos, acho que seria um ótimo pai. Se tivesse tido filhos e família acho que não teria a carreira que tenho hoje. É muito difícil”, salientou.