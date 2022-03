Diversão nos bastidores: a foto de Fernanda Serrano, Kelly Bailey e do “intruso”… Paulo Pires

Fernanda Serrano e Kelly Bailey tentaram tirar várias fotografias durante as gravações da nova novela da TVI. Contudo, houve quem tivesse tentado aparecer sem pedir autorização…

As duas atrizes aproveitaram uma pausa nos trabalhos de “Quero é Viver” para registar o momento, tal como se pode ver no perfil de Fernanda Serrano no Instagram. A certa altura, Paulo Pires começou a surgir atrás das colegas de elenco.

“Hoje a gravar no meio do sossego, mas com muita gente barulhenta e boa! Alguém estava a tentar aparecer lá atrás”, escreveu Fernanda Serrano, em jeito de brincadeira, na legenda das imagens.

Deste novo projeto da estação de Queluz de Baixo, além de Fernanda Serrano, também fazem parte Rita Pereira, São José Lapa, Sara Barradas, Joana Seixas, entre outros atores.