Divórcio chegou ao tribunal. Sofía Vergara pede para ficar com jóias e obras de arte

Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciaram o fim do casamento, que durou sete anos, durante o mês de julho. Agora a atriz fez um pedido ao juiz.

Sofía Vergara e Joe Manganiello viveram felizes. Mas não para sempre. O casal anunciou o fim do casamento de sete anos no mês de julho.

Depois do “TMZ” ter tido acesso ao processo de separação aberto pela advogada do ator, Laura Wasser, que é conhecida por defender acordos pré-nupciais, nos quais estava escrito que o término devia-se a “diferenças irreconciliáveis”, agora foi a fez de Sofía pronunciar-se acerca do assunto.

Embora os termos sejam privados, a “Page Six” teve acesso a alguns documentos nos quais Vergara pede para manter “diversas jóias, obras de arte e outros objetos pessoais”. A atriz de “Modern Family” pretende manter quaisquer ganhos obtidos antes, durante e após a data da separação, que lhe pertençam.

A propriedade do ex-casal será dividida seguindo o acordo pré-nupcial. Manganiello e Vergara concordaram em pagar os honorários dos próprios advogados.

Recorde-se que as suspeitas de uma possível separação, que vieram a confirmar-se posteriormente, surgiram quando Sofía começou a partilhar imagens em Capri, Itália, a celebrar o 51º aniversário, sem a companhia de Joe.