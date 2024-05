Divórcio de Britney Spears está finalizado, mas a cantora só será solteira em dezembro

Foi em agosto de 2023 que Sam Asghari entrou com o processo de divórcio. O juiz já assinou os papéis, mas Britney só será solteira em dezembro.

O divórcio de Britney Spears e Sam Asghari já foi finalizado. De acordo com a revista “People”, o juiz assinou os documentos esta quinta-feira, 2 de maio, embora a cantora ainda não seja solteira.

O ex-casal só fica legalmente separado a 2 de dezembro de 2024, uma vez que a lei da Califórnia exige um período de espera de seis meses, explica a mesma publicação.

Britney, de 42 anos, e Sam, de 30, conheceram-se durante as gravações do videoclipe de “Slumber Party”, mas só assumiram o relacionamento em 2017.

A 9 de junho de 2022 trocaram alianças, mas acabaram por se separar um ano mais tarde, em julho de 2023, devido a “diferenças irreconciliáveis que levaram ao colapso irremediável do casamento, tornando impossível para as partes viverem juntas como marido e mulher”, referem os documentos do tribunal.

Asghari entrou com papéis de divórcio a 16 de agosto de 2023. Tal como a TMZ já havia noticiado, o acordo pré-nupcial não foi contestado.