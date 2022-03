Após divórcio, Kelly Clarkson escreve… 60 músicas em jeito de desabafo

Após o pedido de divórcio em junho do ano passado, Kelly Clarkson escreveu 60 músicas que serviram de desabafo sobre o desgosto amoroso.

A cantora revelou, durante a conferência de Imprensa da mais recente edição do “The Voice”, do qual faz parte como mentora, que dedicou a maior parte do tempo livre a compor músicas sobre a separação de Brandon Blackstock.

“Eu escrevi cerca de 60 canções. […] Acho que isto é uma benção. Sempre que passas por alguma coisa na vida é uma coisa incrível teres este escape, independentemente de as pessoas ouvirem, ou não”, afirmou a artista, de 38 anos.

Kelly Clarkson e o ex-marido, Brandon Blackstock, têm em comum dois filhos: River, de seis, e Remington, de quatro. O ex-casal está, neste momento, a lutar pela custódia dos filhos.