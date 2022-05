Dois anos depois, Joana Solnado explica ausência das redes sociais

Joana Solnado desapareceu das redes sociais no final de 2020 e, esta terça-feira, 3 de maio, regressou e explicou a sua ausência.

A atriz, de 38 anos, esclareceu, no perfil de Instagram, que se manteve afastada das redes sociais até agora porque, no final de 2020, alguém roubou as suas contas.

“Alguém roubou as minhas contas das redes sociais no final de 2020 e eu não as consegui recuperar até hoje. Foi estranho ver anos de registo devassados e apagados. Pessoas a fazerem-se passar por mim. Nunca percebi o porquê disso”, começou por explicar.

“Continuo sem conseguir atingir. Aproveitei, depois de algumas tentativas, a desculpa de não conseguir tê-las de volta para então, sair das redes. Que maravilha. Um alívio, uma sensação boa de liberdade e mais espaço mental para fazer outras coisas, para criar.

Nunca fui de ficar muitas horas aqui, mas o tempo que ficava era precioso e eu gastava-o sem prazer”, acrescentou.

Durante estes dois anos, a intérprete admitiu que as redes sociais só fizeram falta quando começou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. “Passaram dois anos. As redes sociais não me fizeram falta absolutamente nenhuma, muito pelo contrário. Até ao dia que fizeram. Dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou a guerra. Nesse dia, mudei de necessidade e a minha opinião mudou com ela. Precisei da vossa ajuda para divulgar informação importante que poderia salvar vidas e não tinha como chegar às pessoas que me seguiam”, desabafou.

“Esse momento foi o primeiro em dois anos que tive pena de não ter redes sociais e de não poder contar convosco pela minha mão. Tive de contar com a ajuda de amigos com contas de grande alcance que partilhassem o trabalho que fizemos e fazemos junto com os Ucranianos, e da ONG que criamos, a Helping With Satya para responder às centenas de pedidos de ajuda que nos chegavam diariamente. Em breve, conto-vos esta história”, contou.

“Cada pessoa que aqui chega pode mudar a vida de alguém em algum momento. A importância das comunidades nos tempos de hoje dá-nos grandes privilégios que eu não quero perder. Continuarei a não gastar muito tempo por aqui mas tenho a convicção que se o que partilhamos puder mudar o dia de alguém, esse movimento na polis já valeu a pena, tornou-se, inevitavelmente, uma ação política”, assegurou.

“Esta conta era pessoal e não mexia nela desde 2016. Mantive algumas fotografias da época que me trazem sensações boas. Estou a tratar de recuperar a minha conta oficial e espero desta vez conseguir, sinceramente. Se conheceres alguém no Instagram que me possa ajudar, o contacto é bem-vindo. Nesta foto estou feliz, que bom te ver por aí de novo!” rematou.