Dois dias após a separação, Susana Werner reata casamento com Júlio César

Dois dias após ter anunciado a separação, Susana Werner recorreu às redes sociais para anunciar a reconciliação com Júlio César.

No domingo, 21 de maio, a manequim brasileira Susana Werner anunciou, através das redes sociais, que o casamento com Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica, tinha chegado ao fim.

“Em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família”, escreveu Susana Werner.

Esta terça-feira, 23 de maio, apenas dois dias após o anúncio, a manequim veio, novamente, a público afirmar que a decisão foi precipitada.

“Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão”, começou por confessar.

“Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família”, rematou.

Júlio César nunca se pronunciou sobre o assunto e o casal manteve as fotografias em conjunto nas redes sociais.