Dois é melhor do que um. Barbara Palvin e Dylan Sprouse planeiam segunda cerimónia na Califórnia

Após cerimónia intimista nos arredores de Budapeste, Barbara Palvin e Dylan Sprouse prepararam-se para “dar o nó” na Califórnia, Estados Unidos.

Barbara Palvin e Dylan Sprouse preparam-se para subir novamente ao altar. O casal, que trocou alianças numa igreja nos arredores de Budapeste, na Hungria, revelou à revista “Vogue” que está a preparar uma segunda cerimónia na Califórnia, Estados Unidos da América, terra natal de Dylan Sprouse.

“Estamos ansiosos para voltar para Los Angeles com os nossos animais de estimação e descansar um pouco – antes de começarmos a planear o casamento americano”, disse a modelo à “Vogue”.

A publicação já partilhou várias fotografias da cerimónia na Hungria. Barbara desfilou um vestido de noiva Vivienne Westwood com jóias da Tiffany & Co. Nas imagens era possível ver a saída da igreja húngara, onde os dois estavam a levar com uma “chuva de pétalas”.

O casal conheceu-se em 2017, mas apenas oficializou a relação em 2018, quando a Barbara publicou uma fotografia com Dylan no dia de aniversário.

Em junho, o casal anunciou o casamento nas redes sociais, embora o pedido tivesse sido feito em setembro do ano passado.

“Não sentimos a necessidade de ser totalmente transparentes com o público sobre o nosso relacionamento”, referiu Barbara à revista.