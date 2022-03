Dois meses depois da morte do ator, Rita Ferro Rodrigues recorda Pedro Lima

Rita Ferro Rodrigues prestou, esta quinta-feira, homenagem a Pedro Lima, dois meses depois da morte do ator na praia do Abano, no Guincho.

A antiga namorada e amiga do intérprete da TVI continua a viver uma fase complicada. Para desabafar, a também apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol recorreu ao perfil de Instagram para homenagear o grande amigo.

“Dois meses. Com os meus amigos aprendi que o que dói às aves não é o serem atingidas, mas que, uma vez atingidas, o caçador não repare na sua queda”, escreveu Rita Ferro Rodrigues citando um texto retirado do livro “A Casa do Ceifeiro”, do escritor Daniel Faria.

Esta não é a primeira vez que a mulher de Rúben Vieira faz um tributo a Pedro Lima nas redes sociais. “Está quase a fazer um mês sem o Pedro. Hoje sonhei com ele e foi um sonho bonito”, confessou, na altura.

O Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, já tinha anunciado que, segundo a autópsia, o corpo do ator apresentava cortes na carótida e no abdómen. O artista caiu à água e morreu afogado.

As cerimónias fúnebres de homenagem ao intérprete aconteceram no Hipódromo de Cascais, onde estiveram muitos amigos e familiares.

