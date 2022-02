Dolores Aveiro mostra-se abraçada ao seu “fiel amigo” nas redes sociais. Os seguidores não aguentaram com tanta ternura e encheram de elogios a mãe de Cristiano Ronaldo.

A matriarca da família Aveiro apresentou, este sábado, o seu companheiro de quatro patas: um gato chamado Lucas. No perfil de Instagram, a mãe do atleta publicou uma fotografia sentada com o animal ao colo.

“Bom dia. Com o meu amigo fiel, o Lucas!” pode ler-se na legenda.

Na secção de comentários, rapidamente, diversos internautas elogiaram o momento entre Dolores Aveiro e Lucas. “O Lucas é lindoooo”, disse uma seguidora. “Que belo que tu és, Lucas!” atiro outra.

