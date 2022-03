Dolores Aveiro admite que Georgina Rodríguez é “boa rapariga”

Dolores Aveiro admitiu que a namorada do filho Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, é “boa rapariga” e realçou o apoio que esta é para o atleta.

A matriarca do clã Aveiro não poupou nos elogios à companheira do craque, que está grávida de cinco meses, durante uma conversa com a revista “Improvável”, do “Jornal da Madeira”.

A mãe de Cristiano Ronaldo elogiou a espanhola admitindo que é “boa rapariga” e serve de “grande apoio” ao futebolista do Manchester United (Inglaterra).

Georgina Rodríguez está grávida pela segunda vez. Depois de Alana, a empresária e o atleta preparam-se para ser pais de gémeos, uma menina e menino, tal como revelaram nas redes sociais.

Por sua vez, Cristiano Ronaldo também é pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo. Os três nasceram com recurso a gestação de substituição.