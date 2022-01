Dolores Aveiro apoia Cristiano Ronaldo em momento de frustração

O craque da Juventus ficou em terceiro lugar na atribuição da “Bola de Ouro” e, esta terça-feira, teve direito a alguns mimos da mãe.

Cristiano Ronaldo falhou mais uma “Bola de Ouro”, que acabou nas mãos de Messi. O avançado da Juventus acabou na terceira posição, mas para a mãe, Dolores Aveiro, o CR7 será sempre o número um.

“Meu querido filho, hoje e sempre serás sempre o nosso herói e vencedor! És o orgulho de Portugal… muito orgulho em ti… mais uma vez, para juntar aos tantos outros troféus… muitos parabéns… muitos beijinhos do tamanho do mundo… te amo meu filho!” escreveu Dolores Aveiro no perfil de Instagram.

Apesar de não ter vencido a “Bola de Ouro”, Cristiano Ronaldo voltou a ser considerado o melhor jogador da Liga italiana.

Quem não gostou dos resultados da “Bola de Ouro” foi a irmã Katia Aveiro, que se “atirou” ao segundo classificado, o defesa central do Liverpool.

“ Repórter: ‘Cristiano Ronaldo não estará cá esta noite. É menos um rival a ter em conta’ Van Dijk: ‘É Cristiano Ronaldo realmente um rival?’ Foi esta a resposta do central holandês do Liverpool, quando confrontado sobre a ausência do astro português da gala desta noite. É certo e sabido que Ronaldo não ganhará o prémio desta noite. Apesar de ter vencido importantes títulos coletivos… mas isso é outra conversa e que lá na frente iremos ver onde vai chegar a verdade sobre o futebol”, escreveu a empresária nas redes sociais.