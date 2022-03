Dolores Aveiro assinala aniversário do namorado: “Tem um dia muito feliz”

Dolores Aveiro fez questão de assinalar publicamente o aniversário do namorado de longa data, José Andrade, com uma breve mensagem de parabéns nas redes sociais.

A mãe de Cristiano Ronaldo recorreu, esta quinta-feira, 3 de março, ao perfil de Instagram para demonstrar o sentimento que nutre pelo companheiro em dia de festa.

“Parabéns, José Andrade, que tenhas um dia muito feliz e que contes muitos mais”, pode ler-se na legenda.

Lembre-se que Dolores Aveiro é mãe do craque português, Elma, Katia e Hugo. Os filhos são fruto do relacionamento anterior com José Diniz Aveiro, que morreu em setembro de 2005.

Recentemente, a matriarca da família Aveiro esteve com Cristina Ferreira num jantar na Madeira, no qual também marcou presença Elma Aveiro. “Já tínhamos este jantar prometido há muito tempo”, revelou a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI nas redes sociais.