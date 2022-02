Dolores Aveiro mostra-se ao lado de Cristianinho: “O amor da minha vida”

Dolores Aveiro mostrou-se, esta quinta-feira, 13 de maio, ao lado do filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho. “O amor da minha vida”, afirmou.

A matriarca do clã Aveiro não podia estar mais feliz com a presença do seu neto. Para assinalar o momento, a mãe do futebolista da Juventus tirou uma fotografia e publicou no perfil de Instagram, com uma breve declaração.

“Olhem quem encontre! O amor da minha vida”, escreveu Dolores Aveiro na legenda de uma imagem em que aparece a dar um beijo ao neto Cristianinho, sentada no sofá.

Na secção de comentários, entre os diversos elogios dos internautas destaque para as palavras da irmã do internacional Português Elma Aveiro: “Os amores da minha vida!”

Além de Cristianinho, Cristiano Ronaldo também é pai de Alana Martina, que é fruto da relação com Georgina Rodríguez, e dos gémeos Eva e Mateo. Lembre-se que o filho mais velho e os gémeos nasceram com recurso a gestação de substituição.